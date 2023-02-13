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Может ли Украина получить больше танков Challenger от Британии: ответ посла

Фото: посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

У Британии недостаточно танков Challenger 2, чтобы поделиться с Украиной большим количеством таких машин. Однако, не исключено, что танков у Киева будет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко в интервью LIGA.net.

По его словам, танков Challenger в Британии осталось немного, поскольку после 90-х годов было принято решение, что танки больше не будут играть важную роль и их запасы сократились до нескольких сотен.

К тому же он добавил, что Британия не континентальная страна и там идет расчет на морское вооружение.

"Так всегда было, в Британии есть два сверхсовременных авианосца. Основа ее доктрины - ядерное сдерживание. Они не собирались, как россияне, кататься по всей Европе на тысячах танков", - сказал Пристайко, добавив, что "именно поэтому танков Challenger недостаточно, чтобы поделиться с нами большим количеством. Хотя, в принципе, я не исключаю, что появится больше танков".

Напомним, 14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2.

Позже в Лондоне заявили, что поставки танков Украине ожидаются до лета.

Что известно о танках Challenger 2, которые получит Украина, читайте в нашем материале.

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