Чи може ТЦК відмовитись розглядати електронний військовий квиток: відповідь Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Кабміном була прийнята постанова №559. Вона чітко вказує, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу як і паперовий. Міністерство оборони надіслало роз'яснення усім уповноваженим органам, які зобов'язані перевіряти ці електронні документи", - заявив Черногоренко.

Перевіряти документи мають право працівники:

територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);

Державної прикордонної служби України (ДПСУ);

Національної поліції.

Вона додала, що у разі відмови від розгляду електронного військово-облікового документа, необхідно повідомляти про ці випадки на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+". В листі потрібно описати ситуацію яка виникла.

"Резерв+"

У травні були прийняті зміни до законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації. Зокрема було запущено застосунок "Резерв+", у якому кожен військовозобов'язаний має можливість оновити свої дані. Водночас це можна зробити в ТЦК, або ж у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Вчора, 18 червня, в "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.