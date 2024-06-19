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Чи може ТЦК відмовитись розглядати електронний військовий квиток: відповідь Міноборони

Середа 19 червня 2024 15:19
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Чи може ТЦК відмовитись розглядати електронний військовий квиток: відповідь Міноборони Фото: "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Електронний військово-обліковий документ має аналогічну юридичну силу, як й паперовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Кабміном була прийнята постанова №559. Вона чітко вказує, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу як і паперовий. Міністерство оборони надіслало роз'яснення усім уповноваженим органам, які зобов'язані перевіряти ці електронні документи", - заявив Черногоренко.

Перевіряти документи мають право працівники:

  • територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП);
  • Державної прикордонної служби України (ДПСУ);
  • Національної поліції.

Вона додала, що у разі відмови від розгляду електронного військово-облікового документа, необхідно повідомляти про ці випадки на електронну пошту підтримки застосунку "Резерв+". В листі потрібно описати ситуацію яка виникла.

"Резерв+"

У травні були прийняті зміни до законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації. Зокрема було запущено застосунок "Резерв+", у якому кожен військовозобов'язаний має можливість оновити свої дані. Водночас це можна зробити в ТЦК, або ж у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Вчора, 18 червня, в "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.

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