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Может ли ТЦК отказаться рассматривать электронный военный билет: ответ Минобороны

Среда 19 июня 2024 15:19
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Может ли ТЦК отказаться рассматривать электронный военный билет: ответ Минобороны Фото: "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Электронный военно-учетный документ имеет аналогичную юридическую силу, как и бумажный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Кабмином было принято постановление №559. Оно четко указывает, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу как и бумажный. Министерство обороны направило разъяснения всем уполномоченным органам, которые обязаны проверять эти электронные документы", - заявил Черногоренко.

Проверять документы имеют право работники:

  • территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП);
  • Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ);
  • Национальной полиции.

Она добавила, что в случае отказа от рассмотрения электронного военно-учетного документа, необходимо сообщать об этих случаях на электронную почту поддержки приложения "Резерв+". В письме нужно описать ситуацию, которая возникла.

"Резерв+"

В мае были приняты изменения в законодательные акты, регулирующие процесс мобилизации. В частности было запущено приложение "Резерв+", в котором каждый военнообязанный имеет возможность обновить свои данные. В то же время это можно сделать в ТЦК, или же в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Вчера, 18 июня, в "Резерв+" стал доступный электронный военно-учетный документ.

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