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QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення

Київ, Вівторок 18 червня 2024 07:40
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QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення Фото: в застосунку Резерв+ з'явився QR-код (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У застосунку Резерв+ сьогодні, 18 червня, з'явився QR-код. Це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані застосунку "Резерв+".

В оприлюдненій заяві йдеться про те, що відтепер військовозобов'язані громадяни можуть не носити із собою паперовий військовий квиток, або втрачене приписне свідоцтво.

QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення

Що відомо про QR-код у Резерв+

Зазначимо, що поява QR-коду в застосунку "Резерв+" автоматично скасує потребу носити із собою паперові військово-облікові документи. Про це раніше заявляли в Міністерстві оборони України.

"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з "Оберега", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", - розповіла раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

В Міноборони також повідомляли, що зчитувати QR-код будуть через застосунок, жодне додаткове обладнання для цього не знадобиться. Завдяки скануванню цього коду представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

До того ж раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову про електронний військовий документ, тож він буде визнаватися всіма органами влади, в тому числі Державною прикордонною службою. Зокрема ДПСУ був направлений лист, що можна буде без закупівлі додаткових рідерів просканувати Резерв+ і отримати дані, що цей військово-обліковий документ достовірний, легальний і людина може перетинати кордон.

Про додаток Резерв+

Нагадаємо, що з 18 травня з набуттям чинності нового закону про мобілізацію Міноборони запустило мобільний додаток під назвою Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Його можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market.

Резерв+ є одним з інструментів для оновлення військово-облікових даних, що можна зробити також і через ТЦК і ЦНАП. Втім, саме застосунок є найбільш популярним серед українців засобом оновлення своїх даних. За останніми даними, ним скористалися вже понад 1,3 млн громадян. Зауважимо, що Резерв+ доступний і для тих, хто наразі мешкає за кордоном.

Додамо, що оновлення даних через Резерв+ займає лише кілька хвилин. Для цього потрібно зробити кілька кроків, а саме: завантажте додаток Резерв+; підтвердьте або уточніть персональні дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail; задайте пароль або налаштуйте FaceID/відбиток пальця для входу в додаток.

Детальніше про те, як працює новий додаток для військовозобов'язаних - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Дізнатися про те, що означає той чи інший статус в Резерв+ можна тут.

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