Чи може сімейний лікар виписати е-рецепт на інсулін: відповідь МОЗ
Інсулін є життєво необхідним препаратом для пацієнтів із діабетом, які потребують інсулінотерапії. Визначення типу та дозування інсуліну здійснює ендокринолог після обстеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.
Також ендокринолог створює план лікування, заносить його до електронної системи охорони здоров’я та виписує електронний рецепт.
Проте, іноді складно швидко потрапити на прийом до ендокринолога, і тому часто виникає питання, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін.
Зокрема варто пам’ятати:
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якщо план лікування вже створений ендокринологом, пацієнти можуть звертатися за наступними рецептами до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Переміщені особи можуть звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги;
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сімейний лікар випише рецепт згідно з призначеннями ендокринолога;
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призначати інший тип чи дозування інсуліну сімейний лікар не має права. Для цього необхідно звертатися до ендокринолога;
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пацієнт самостійно обирає, до кого звертатися за рецептом - до сімейного лікаря чи ендокринолога.
Рецепт за програмою "Доступні ліки" можна отримати навіть у разі хвороби лікаря. Зробити це досить просто.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки", якщо захворів лікар.
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