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Чи може сімейний лікар виписати е-рецепт на інсулін: відповідь МОЗ

Неділя 04 серпня 2024 14:15
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Чи може сімейний лікар виписати е-рецепт на інсулін: відповідь МОЗ Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Інсулін є життєво необхідним препаратом для пацієнтів із діабетом, які потребують інсулінотерапії. Визначення типу та дозування інсуліну здійснює ендокринолог після обстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

Також ендокринолог створює план лікування, заносить його до електронної системи охорони здоров’я та виписує електронний рецепт.

Проте, іноді складно швидко потрапити на прийом до ендокринолога, і тому часто виникає питання, чи може сімейний лікар виписати електронний рецепт на інсулін.

Зокрема варто пам’ятати:

  • якщо план лікування вже створений ендокринологом, пацієнти можуть звертатися за наступними рецептами до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Переміщені особи можуть звернутися до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги;

  • сімейний лікар випише рецепт згідно з призначеннями ендокринолога;

  • призначати інший тип чи дозування інсуліну сімейний лікар не має права. Для цього необхідно звертатися до ендокринолога;

  • пацієнт самостійно обирає, до кого звертатися за рецептом - до сімейного лікаря чи ендокринолога.

Рецепт за програмою "Доступні ліки" можна отримати навіть у разі хвороби лікаря. Зробити це досить просто.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки", якщо захворів лікар.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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