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Может ли семейный врач выписать е-рецепт на инсулин: ответ Минздрава

Воскресенье 04 августа 2024 14:15
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Может ли семейный врач выписать е-рецепт на инсулин: ответ Минздрава Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Инсулин является жизненно необходимым препаратом для пациентов с диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии. Определение типа и дозировки инсулина осуществляет эндокринолог после обследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Также эндокринолог создает план лечения, заносит его в электронную систему здравоохранения и выписывает электронный рецепт.

Однако, иногда сложно быстро попасть на прием к эндокринологу, и поэтому часто возникает вопрос, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин.

В частности стоит помнить:

  • если план лечения уже создан эндокринологом, пациенты могут обращаться за следующими рецептами к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Перемещенные лица могут обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи;
  • семейный врач выпишет рецепт согласно назначениям эндокринолога;
  • назначать другой тип или дозировку инсулина семейный врач не имеет права. Для этого необходимо обращаться к эндокринологу;
  • пациент самостоятельно выбирает, к кому обращаться за рецептом - к семейному врачу или эндокринологу.

Рецепт по программе "Доступные лекарства" можно получить даже в случае болезни врача. Сделать это достаточно просто.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как получить рецепт по программе "Доступные лекарства", если заболел врач.

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Министерство здравоохранения Украины
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