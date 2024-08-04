Может ли семейный врач выписать е-рецепт на инсулин: ответ Минздрава
Инсулин является жизненно необходимым препаратом для пациентов с диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии. Определение типа и дозировки инсулина осуществляет эндокринолог после обследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
Также эндокринолог создает план лечения, заносит его в электронную систему здравоохранения и выписывает электронный рецепт.
Однако, иногда сложно быстро попасть на прием к эндокринологу, и поэтому часто возникает вопрос, может ли семейный врач выписать электронный рецепт на инсулин.
В частности стоит помнить:
- если план лечения уже создан эндокринологом, пациенты могут обращаться за следующими рецептами к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Перемещенные лица могут обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи;
- семейный врач выпишет рецепт согласно назначениям эндокринолога;
- назначать другой тип или дозировку инсулина семейный врач не имеет права. Для этого необходимо обращаться к эндокринологу;
- пациент самостоятельно выбирает, к кому обращаться за рецептом - к семейному врачу или эндокринологу.
Рецепт по программе "Доступные лекарства" можно получить даже в случае болезни врача. Сделать это достаточно просто.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как получить рецепт по программе "Доступные лекарства", если заболел врач.
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