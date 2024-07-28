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Лікар захворів? Як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки"

Україна, Неділя 28 липня 2024 12:55
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Лікар захворів? Як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки" Фото: українцям розповіли, як отримати рецепт за програмою "Доступні ліки" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рецепт за програмою "Доступні ліки" можна отримати навіть у разі хвороби лікаря. Зробити це досить просто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"У такому випадку отримати рецепт без затримки можна у лікаря, якого медзаклад призначає на заміну", - йдеться у роз'ясненні.

Про це, як кажуть спеціалісти, зазвичай інформують у медзакладі в доступному для пацієнтів місці, на вебсайтах відповідного медзакладу або шляхом індивідуального повідомлення пацієнтів телефоном чи в інший спосіб, визначений пацієнтами.

Якщо лікар відсутній через інші непередбачувані обставини, то медустанова має повідомити про це пацієнта.

"Новий лікар може виписати необхідний рецепт на основі даних в ЕСОЗ, навіть якщо він не є вашим постійним лікарем", - додають на порталі.

Що відомо про програму "Доступні ліки"

До програми "Доступні ліки" входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового діабету та цукрового інсулінозалежного діабету, хронічного обструктивного захворювання легень, хвороби Паркінсона, а також імуносупресивні препарати для людей після проведеної трансплантації.

Перелік захворювань, при яких можна отримувати “Доступні ліки” безоплатно або з невеликою доплатою, обрано не випадково. Саме ці хвороби спричиняють найвищий відсоток смертності, або суттєво знижують якість життя людей. Завдяки прийому лікарських засобів, призначених лікарем, ці захворювання можна ефективно лікувати амбулаторно. Але важливо не пропускати прийому ліків та не переривати лікування.

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