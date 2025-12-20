Чи може Росія скинути десант на Одесу: що кажуть у ЦПД

"Одеса, Одещина, в низку пабліків вкидають фейки про загрози російського десанту, а також інші військові страшилки. Немає воєнної сухопутної загрози, а також немає в росіян можливостей здійснити якусь операцію з моря, все під контролем Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Коваленко поінформував, що наразі великі ресурси Росія спрямовує на повітряні удари та спроби створити гуманітарну катастрофу. І паралельно, ворог витрачає великі сили на локальну пропаганду. Він наголосив, що зараз важливо витримати.

"Енергетики працюють, військові працюють - багато людей задіяні у відбитті атак, відновленні, забезпеченні безпеки, інформаційної стійкості, в медицині, логістиці. Можна зрозуміти тих, хто втомився. Причина всього лиха - Росія", - написав керівник ЦПД.

Водночас він підкреслив, таких темпів протидії та відновлення у таких складних умовах - не здатна була б забезпечити жодна країна Європи у сучасних умовах війни.