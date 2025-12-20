RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Может ли Россия сбросить десант на Одессу: что говорят в ЦПД

Фото: диктатор РФ Владимир Путин и военные РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Недавно в соцсетях были вбросы об угрозе российского десанта для Одессы и области. Однако на самом деле эта информация является фейком, Россия не может это сделать.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Одесса, Одесская область, в ряд пабликов вбрасывают фейки об угрозах российского десанта, а также другие военные страшилки. Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможностей осуществить какую-то операцию с моря, все под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Коваленко сообщил, что сейчас большие ресурсы Россия направляет на воздушные удары и попытки создать гуманитарную катастрофу. И параллельно, враг тратит большие силы на локальную пропаганду. Он отметил, что сейчас важно выдержать.

"Энергетики работают, военные работают - много людей задействованы в отражении атак, восстановлении, обеспечении безопасности, информационной устойчивости, в медицине, логистике. Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды - Россия", - написал руководитель ЦПД.

В то же время он подчеркнул, таких темпов противодействия и восстановления в таких сложных условиях - не способна была бы обеспечить ни одна страна Европы в современных условиях войны.

Обстрел Одесской области

Напомним, что в течение последней недели-полторы россияне массово атакуют Одессу и область.

В результате недавних ударов по энергообъектам, областной центр около 5 дней был без света. В городе Арциз ситуация еще хуже - там света может не быть до 26 декабря. В связи с этими атаками, 17 декабря власти региона объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Кроме того, 14 декабря РФ атаковала мост в Затоке, попав по объекту 20 дронами. Через несколько дней, 18 декабря, враг нанес удар беспилотниками по мосту возле села Маяки. Уже 19 числа в ОГА сообщили, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" приостановлено.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине