Чи може РФ щодня масовано обстрілювати Україну: що каже експерт

"В принципі, можливо, але на поточний час немає такої можливості. Вони й так атакують щодня, щодоби. Але масовано вони можуть через 2-3 дні. Тобто відбувається накопичення", - сказав Романенко.

За його словами, питання не тільки в "Шахедах".

"Вони це знають, розуміють і так організують, щоб було комплексне застосування різних типів безпілотних апаратів. Крім того, додавати різні типи ракет. І в такому сполученні це найбільш ефективно", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що росіяни намагаються так робити, але засобів для масованих ударів щодоби, поки що в них не вистачає.

"Вони працюють над тим, щоб збільшити кількість виробляємих засобів нападу повітряного та удосконалювати їх якість", - додав Романенко.