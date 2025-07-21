Может ли РФ ежедневно массированно обстреливать Украину: что говорит эксперт

"В принципе, возможно, но на текущее время нет такой возможности. Они и так атакуют ежедневно, ежесуточно. Но массированно они могут через 2-3 дня. То есть происходит накопление", - сказал Романенко.

По его словам, вопрос не только в "Шахедах".

"Они это знают, понимают и так организуют, чтобы было комплексное применение различных типов беспилотных аппаратов. Кроме того, добавлять различные типы ракет. И в таком сочетании это наиболее эффективно", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что россияне пытаются так делать, но средств для массированных ударов ежесуточно, пока что у них не хватает.

"Они работают над тем, чтобы увеличить количество производимых средств нападения воздушного и совершенствовать их качество", - добавил Романенко.