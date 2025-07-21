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РФ вночі атакувала Київщину: вогонь охопив склад і адмінбудівлю, є руйнування

Понеділок 21 липня 2025 10:03
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РФ вночі атакувала Київщину: вогонь охопив склад і адмінбудівлю, є руйнування Фото: Нічна атака РФ по Київщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Київщину, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив адмінбудівлю та склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку по Київській області, завдавши ударів по мирних громадах.

Найбільших руйнувань зазнали Фастівський і Вишгородський райони.

Як повідомляють у ДСНС, унаслідок удару на Фастівщині спалахнула масштабна пожежа: загорілась адміністративна будівля площею 300 квадратних метрів, а також складське приміщення на 1200 кв.м.

Фото: Атака РФ на Київщину (t.me/dsns_telegram)

Рятувальники оперативно локалізували й ліквідували вогонь.

Також зафіксовано пошкодження у житлових секторах двох районів. Попри силу обстрілу, обійшлося без жертв і постраждалих.

Атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Нічна атака стала частиною серії масованих обстрілів, які Росія здійснила по кількох регіонах України. Окрім Київщини, удари зафіксували по Івано-Франківську та Харкову.

У столиці вибухи лунали з перервою в кілька годин, а пожежі й руйнування торкнулися щонайменше шести районів. Серед уражених об'єктів - житлові будинки, склади, дитсадок, супермаркет і котеджний комплекс.

Детальніше про атаку - читайте в матеріала РБК-Україна.

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