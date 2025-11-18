Чи може РФ розділити енергосистему України по Дніпру? Що кажуть в "Укренерго"

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна .

За словами Зайченка, востаннє поділ енергосистеми стався у 2023 році після масованої російської атаки, і ворог продовжує намагатися повторити цей сценарій.

"Окупанти роблять усе, щоб розділити систему, погасити її - це їхня головна мета. Ми боремося з цим і робимо це досить успішно", - наголосив він.

Водночас глава "Укренерго" визнає, що така загроза залишається реальною.

"Звичайно. Війна триває", - зазначив він.

Зайченко також пояснив, що росіяни змінили тактику ударів порівняно з минулою зимою. Якщо торік вони намагалися атакувати по всій території одночасно, то зараз концентруються на окремих регіонах та критичних об’єктах, прагнучи пробити ППО масовістю запусків. Це ускладнює швидке відновлення енергопостачання саме в тих областях, які потрапляють під прицільні удари.

За його словами, графіки відключень можуть застосовуватися всю зиму, адже війна триває, а російські атаки спрямовані не лише по об’єктах генерації та передачі, а й по газодобувній та газотранспортній інфраструктурі.

"Можемо констатувати, що ворог продовжує політику енергетичного тероризму, намагаючись позбавити українців світла і тепла", - сказав Зайченко.

Голова "Укренерго" додав, що завдяки допомозі міжнародних партнерів Україна суттєво підсилила ремонтні можливості - спецтехніка тепер доступна у всіх регіонах, що пришвидшує відновлення мереж після ударів.