Без світла до 6 годин: де і як сьогодні діють графіки в Україні (список)

Через нову хвилю інтенсивних ударів РФ по енергетичних об’єктах 18 листопада у низці українських регіонів запровадили вимушені обмеження електроспоживання.

РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.

"Укренерго"

Через масовані атаки по енергетичній інфраструктурі в більшості областей країни на 18 листопада вводяться обмеження.

З 00:00 до 23:59 для населення запроваджуються погодинні відключення у межах 1,5-4 черг, а для промислових підприємств - ліміти на споживання потужності.

В компанії зазначають, що протягом доби графіки та обсяги обмежень можуть коригуватися. Свіжу інформацію слід перевіряти на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Київ

За даними ДТЕК, у столиці діятимуть такі графіки:

черга 1.1 – 07:00–09:30, 16:00–20:00

черга 1.2 – 05:30–09:30, 16:00–20:00

черга 2.1 – 05:30–09:30, 16:00–20:00

черга 2.2 – 05:30–09:30, 16:00–20:00

черга 3.1 – 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

черга 3.2 – 09:00–13:00, 19:30–23:30

черга 4.1 – 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

черга 4.2 – 00:00–02:30, 09:00–13:00, 19:30–23:30

черга 5.1 – 12:30–16:30, 23:00–24:00

черга 5.2 – 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

черга 6.1 – 02:00–06:00, 12:30–16:30, 23:00–24:00

черга 6.2 – 02:00–06:00, 12:30–16:30

Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Для споживачів ЦЕК 18 листопада діятимуть такі графіки погодинних відключень:

1.1 та 1.2 черги: 07:00–11:30, 15:30–21:00

2.1 та 2.2 черги: 08:30–11:30, 15:30–21:00

3.1 та 3.2 черги: 00:00–04:00, 08:30–15:30, 18:30–24:00

4.1 та 4.2 черги: 00:00–04:00, 11:30–15:30, 18:30–24:00

5.1 та 5.2 черги: 04:00–08:30, 11:30–18:30, 21:00–24:00

6.1 та 6.2 черги: 04:00–08:30, 13:00–18:30

Графік для споживачів ДТЕК:

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Одеська область

Черкаська область

За командою "Укренерго", у регіоні з 00:00 до 24:00 працюватимуть графіки погодинних відключень.

Години знеструмлення для підчерг:

1.1 / 1.2: 00–02, 06–08, 10–12, 14–16, 18–20, 22–24

2.1: 06–08, 11–13, 15–17, 19–21

2.2: 06–08, 12–14, 16–18, 20–22

3.1: 02–04, 07–09, 12–14, 16–18, 20–22

3.2: 02–04, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

4.1: 02–04, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22

4.2: 02–04, 08–10, 14–16, 18–20, 22–24

5.1: 00–02, 04–06, 10–12, 14–16, 18–20, 23–24

5.2: 00–02, 04–06, 08–10, 13–15, 17–19, 22–24

6.1: 04–06, 09–11, 13–15, 17–19, 21–23

6.2: 04–06, 10–12, 15–17, 19–21

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Сумська область

На 18 листопада встановлено такі обсяги ГПВ:

00:00–07:00 - 2 черги

07:00–13:00 - 3 черги

13:00–21:00 - 4 черги

21:00–24:00 - 3 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Кіровоградська область

Підчерги мають такі часові відключення:

1.1 / 1.2: 00–02, 08–10, 12–14, 15–18, 20–22

2.1 / 2.2: 00–02, 04–06, 08–10, 12–14, 16–19, 20–22

3.1 / 3.2: 04–06, 08–10, 12–15, 16–18, 19–22

4.1 / 4.2: 02–04, 07–08, 10–12, 14–17, 18–20, 22–24

5.1 / 5.2: 02–04, 06–08, 10–12, 14–16, 17–20, 22–24

6.1 / 6.2: 06–08, 10–12, 13–16, 18–20, 22–24

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Чернігівська область

18 листопада діятимуть ГПВ з можливими коригуваннями.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Харківська область

У регіоні працюватимуть 2–4 черги одночасно.

Орієнтовні години вимкнення:

1.1 / 1.2: 00:00–01:30, 07:00–12:00, 15:30–22:30

2.1 / 2.2: 00:00–01:30, 08:30–12:00, 15:30–22:30

3.1 / 3.2: 01:30–05:00, 12:00–15:30, 19:00–24:00

4.1 / 4.2: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–21:00, 22:30–24:00

5.1 / 5.2: 05:00–08:30, 13:00–19:00, 22:30–24:00

6.1 / 6.2: 05:00–08:30, 12:00–19:00

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

У регіоні діятимуть:

00:00–07:00 - 2 черги

07:00–13:00 - 3 черги

13:00–21:00 - 4 черги

21:00–24:00 - 3 черги

Години знеструмлення (з урахуванням перемикання):

1.1 / 1.2 : 00:30–04:00, 07:30–11:00, 14:30–21:30

: 00:30–04:00, 07:30–11:00, 14:30–21:30 2.1 / 2.2 : 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–24:00

: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–24:00 3.1 / 3.2 : 00:00–00:30, 06:30–11:00, 14:30–21:30

: 00:00–00:30, 06:30–11:00, 14:30–21:30 4.1 / 4.2 : 00:00–00:30, 04:00–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00

: 00:00–00:30, 04:00–07:30, 11:00–18:00, 21:30–24:00 5.1 / 5.2 : 07:30–14:30, 18:00–24:00

: 07:30–14:30, 18:00–24:00 6.1 / 6.2: 00:00–00:30, 04:00–07:30, 12:30–18:00

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Полтавська область

На 18 листопада:

00:00–07:00 - 2 черги

07:00–13:00 - 3 черги

13:00–21:00 - 4 черги

21:00–23:59 - 3 черги

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Житомирська область

На 18 листопада для побутових споживачів діятимуть:

00:00–08:00 - 1,5 черги

08:00–14:00 - 2,5 черги

14:00–20:00 - 3 черги

20:00–24:00 - 2,5 черги

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".