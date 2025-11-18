Может ли РФ разделить энергосистему Украины по Днепру? Что говорят в "Укрэнерго"
Россия сохраняет намерение нанести энергосистеме Украины критический ущерб, в частности - попытаться разделить ее по Днепру.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По словам Зайченко, последний раз разделение энергосистемы произошло в 2023 году после массированной российской атаки, и враг продолжает пытаться повторить этот сценарий.
"Оккупанты делают все, чтобы разделить систему, погасить ее - это их главная цель. Мы боремся с этим и делаем это достаточно успешно", - подчеркнул он.
В то же время глава "Укрэнерго" признает, что такая угроза остается реальной.
"Конечно. Война продолжается", - отметил он.
Зайченко также пояснил, что россияне изменили тактику ударов по сравнению с прошлой зимой. Если в прошлом году они пытались атаковать по всей территории одновременно, то сейчас концентрируются на отдельных регионах и критических объектах, стремясь пробить ПВО массовостью запусков. Это затрудняет быстрое восстановление энергоснабжения именно в тех областях, которые попадают под прицельные удары.
По его словам, графики отключений могут применяться всю зиму, ведь война продолжается, а российские атаки направлены не только по объектам генерации и передачи, но и по газодобывающей и газотранспортной инфраструктуре.
"Можем констатировать, что враг продолжает политику энергетического терроризма, пытаясь лишить украинцев света и тепла", - сказал Зайченко.
Глава "Укрэнерго" добавил, что благодаря помощи международных партнеров Украина существенно усилила ремонтные возможности - спецтехника теперь доступна во всех регионах, что ускоряет восстановление сетей после ударов.
Удары по украинской энергетике
Перед началом отопительного сезона Россия резко усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под обстрелы попали теплоэлектростанции, газодобывающие объекты и подстанции, которые передают мощности от атомных электростанций. После масштабной атаки 8 ноября ситуация с отключениями электричества в Украине стала еще более критичной.
По данным "Центрэнерго", этот обстрел стал самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. В результате ударов две ТЭС компании - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили производство электроэнергии.
После атак Украина обратилась с инициативой созвать Совет МАГАТЭ. Обстрелы энергообъектов продолжались и 10 ноября, а уже на следующий день Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.
Подробнее о графиках отключения света сегодня можно узнать в материале РБК-Украина.