Чи може РФ перекинути з Сирії до України військових: пояснення експерта
Наразі достеменно не відомо, скільки російських військових перебувало у Сирії. Ймовірно, мова про контингент кількістю декілька тисяч.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак.
За словами експерта, наразі дійсно є побоювання, що Російська Федерація може перекинути з Сирії до України свою авіакомпоненту. Однак щодо кількості цих військ достеменно не відомо.
"Є таке побоювання. Дивіться, достеменних даних про те, що в Сирії знаходилося немає, але є такі дуже окремі цифри. Наприклад, по людях. Я бачив публікації про 2-4 тисячі, максимум згадувалося 7,5 тисячі людей - контингент РФ в Сирії. Але ми пам'ятаємо, що на землі вони не працювали, вони працювали більше "високоточними ударами", "високоточною зброєю", - каже Ступак.
Він пояснив, що ті росіяни, які були у Сирії працювали в основному з повітря. Це пілоти, адже за відомою інформацією Сирія мала 20 літаків та десь 10 гелікоптерів.
"Тобто я припускаю, моє особисте припущення, що це саме така собі авіаційна компонента, яка поїде на українські фронти і підсилить РФ. Тобто це не про штурмовиків. Хоча, можна їх одразу всіх штурмовиків відправити. Це для РФ взагалі не проблема", - підкреслив експерт.
Він також звернув увагу на те, що, ймовірно, Росія змогла домовитись з Туреччиною щодо коридору про переміщення своєї техніки. Але це дуже швидкий коридор, щоб можна було вивезти авіацію, гелікоптери.
"Не знаю, як там за комплекси С-300, С-400, як вони там вивезуть, не вивезуть", - підкреслив експерт.
Повалення режиму Башара Асада
У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам" загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримувала Росія та Іран.
Reuters писало про те, що Туреччина заздалегідь знала про плани повстанців щодо повалення режиму Асада.
Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що повалення режиму диктатора Башара Асада є моментом радості для Сирії. Однак це є і періодом невизначеності для місцевих і всього регіону.
А видання Defense Express підрахувало, чи має Сирія зброю, яку могла б використати Україна і як її можна було б отримати.
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