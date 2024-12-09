Сирійські повстанці узгодили свій наступ із Туреччиною, - джерела Reuters

Сирійські повстанці майже пів року тому попередили Туреччину про плани масштабного наступу для повалення режиму Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, Туреччина, яка довгий час могла бути основним спонсором сирійської опозиції, надала мовчазне схвалення дій.

Зазначається, що Анкара раніше виступала проти таких масштабних операцій через побоювання щодо нової хвилі біженців.

Таким чином, повстанці поділилися деталями своїх планів із Анкарою після провалу дипломатичних спроб врегулювати конфлікт між Туреччиною та Асадом.

При цьому, послання повстанців Анкарі було чітким. Вони повідомили, що Туреччині "не потрібно втручатися", натомість "просто дати їм діяти".

Джерела видання стверджують, що спостерігаючи за жорсткою позицією сирійського диктатора Башара Асада щодо пропозицій політичного врегулювання, Анкара стала більш відкритою до дій повстанців.

Саме невдача спроб політичного діалогу між президентом Ердоганом і Асадом посилила напругу, сприяючи мовчазному схваленню наступу повстанців турецькою стороною.

Повалення режиму Башара Асада

Наприкінці листопада антиасадівські рухи в Сирії напали на урядові війська та розпочали повстання проти режиму.

Масштабні бойові зіткнення були між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія та Іран.

Повстанці захопили 1 грудня стратегічне місто Алеппо, а також Хаму 5 грудня.

В інтерв'ю CNN Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", повідомив, що основною метою повстанців є повалення режиму Башара Асада. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.