Чи має Сирія зброю, яка допоможе Україні, і як її отримати: відповідь Defense Express

Сирійський режим мав у своєму розпорядженні берегові протикорабельні комплекси "Бастіон" під надзвукову ПКР типу П-800 "Онікс". Їх вони отримали від Росії ще у 2013 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як зазначили у Defense Express, Україні було б актуально отримати ці комплекси. Адже їх можна було б вивчити та напрацювати завдяки цьому нові методи протидії ракетним атакам РФ.

Також видання пише, що війська режиму Башара Асада мали в своєму розпорядженні неназвану кількість ОТРК "Точка-У", "Ельбрус" та іранські ракети Fateh-110.

На думку Defense Express, балістика для Сирії від Ірану також була б актуальна Україні як мінімум для вивчення. Але наскільки зараз було б реалістично поставити у стрій ЗСУ комплекси "Ельбрус" - питання насправді дискусійне. Водночас у Defense Express вважають, що наявні у Сирії комплекси "Точка", ймовірно, могли б знадобитись українським військовим для подальших ракетних ударів по об’єктам російських окупантів.

За даними ЗМІ, протиповітряна оборона Сирії налічувала мінімум 20 пускових установок С-300ПМУ2, до 36 пускових установок комплексів С-125-2М "Печора-2М", неназвану кількість пускових комплексів С-200, "Бук" та "Бук-М2". Як пише видання, ці системи значно укріпили б протиповітряну оборону України.

На початок цього року парк сирійської артилерії мав у наявності реактивні системи залпового вогню "Ураган" калібру 220 мм та "Смерч" калібру 300 мм, боєкомплект до яких є дефіцитним на світовому ринку.

Також Сирія мала загалом 184 військових літаки. Серед них для України можуть бути цікавим МіГ-29, частина із яких була модернізована до модифікації МиГ-29СМ. Також Сирія мала у розпорядженні чотири протичовнові вертольоти Ка-28 та п’ять Ми-14. Вони скоріш за все остаточно несправні, але можуть бути "донорами запчастин".

Defense Express вважає, що якщо говорити про практичні перспективи отримання тих чи інших зразків озброєння, то тут мова навіть не про те, в якому фактичному стані ця техніка. Тут зі старту виникає питання про те, а з ким у Сирії можна зараз домовитись про можливе отримання цієї техніки та озброєння.

Повалення режиму Башара Асада

Осінню цього року у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Тахрір аш-Шам" загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада. Останнього ж підтримувала Росія та Іран. А вже 1 грудня повстанці захопили Алеппо, а пізніше й Хаму.