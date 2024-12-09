Может ли РФ перебросить из Сирии в Украину военных: объяснение эксперта

Пока точно не известно, сколько российских военных находилось в Сирии. Вероятно, речь о контингенте количеством несколько тысяч.

По словам эксперта, сейчас действительно есть опасения, что Российская Федерация может перебросить из Сирии в Украину свою авиакомпоненту. Однако о количестве этих войск точно не известно.

"Есть такое опасение. Смотрите, достоверных данных о том, что в Сирии находилось нет, но есть такие очень отдельные цифры. Например, по людям. Я видел публикации о 2-4 тысячах, максимум упоминалось 7,5 тысячи человек - контингент РФ в Сирии. Но мы помним, что на земле они не работали, они работали больше "высокоточными ударами", "высокоточным оружием", - говорит Ступак.

Он пояснил, что те россияне, которые были в Сирии работали в основном с воздуха. Это пилоты, ведь по известной информации Сирия имела 20 самолетов и где-то 10 вертолетов.

"То есть я предполагаю, мое личное предположение, что это именно такая себе авиационная компонента, которая поедет на украинские фронты и усилит РФ. То есть это не про штурмовиков. Хотя, можно их сразу всех штурмовиков отправить. Это для РФ вообще не проблема", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на то, что, вероятно, Россия смогла договориться с Турцией о коридоре о перемещении своей техники. Но это очень быстрый коридор, чтобы можно было вывезти авиацию, вертолеты.

"Не знаю, как там с комплексами С-300, С-400, как они там вывезут, не вывезут", - подчеркнул эксперт.

Свержение режима Башара Асада

В ноябре в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Тахрир аш-Шам" отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада, которого поддерживала Россия и Иран.