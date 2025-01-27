Чи може Путін поставити на паузу обстріли України до розмови з Трампом: думка експерта

Менш ніж за тиждень до та вже після інавгурації президента США Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня і знаменувала його вступ на посаду, війська РФ не вдавалися до масованих ракетних атак по території України.

Як Трамп, так і диктатор Путін сигналізують, що найближчим часом можуть провести розмову. Однак чи поставить на паузу глава Кремля масовані удари по Україні до цього діалогу - не відомо, оскільки важко прогнозувати дії Путіна, зазначає експерт Селезньов.

"Вочевидь, що він (Путін - ред.) у своїх планах, мареннях мріє взяти повністю під контроль всю територію України. Для реалізації цієї місії він готовий використовувати всі важелі впливу: інформаційні, військові чи силові", - каже співрозмовник.

За його словами, є очевидним, що Путін має ресурси, щоб надалі протягом цього року атакувати Україну, використовуючи дрони, ракети, артилерію тощо.

"Вважати, що Путін візьме якусь оперативну паузу, сподіваючись на певні домовленості з Трампом, я б не ризикнув. Я думаю, що ключовий фактор, який впливає на рішення Путіна щодо продовження агресії проти України - це фактор ресурсів", - зазначає Селезньов.

Він звертає увагу, що ресурси у противника є. А отже "тішити себе ілюзіями, що раптом Путін стане "добрим дідом" і відмовиться від своєї агресії не варто". Бо план російського диктатора, заради якого він починав так звану "СВО", так і не реалізований.

"Путіну треба все. Тому допоки він має ресурси, щоб бодай трохи просунутися для реалізації своєї мети, він буде діяти у спосіб, який і діяв, включаючи масовані ракетні та дронові атаки і взагалі тиск на всіх рубежах та позиціях, де він має можливість його реалізувати", - вважає Селезньов.

Примітно, що від останньої ракетної атаки РФ по Україні із застосуванням стратегічної авіації минуло 12 днів. Отже, за словами експерта, минуло достатньо часу, щоб ворог міг підготуватися до наступної атаки.

"За радянськими нормативами, літаки стратегічної авіації повинні бути готові до наступного бойового вильоту протягом доби. Тобто менше, ніж 24 години. Зараз росіяни не вкладаються в ці нормативи. Але кілька днів, щоб накопичити ресурси, їм цілком достатньо", - пояснює співрозмовник.

Він зазначає, що ворог має можливості й ресурси для здійснення наступних ракетних атак. До того ж дронові атаки по Україні відбуваються щоночі. Тому експерт не радить "тішити себе ілюзіями, що завтра ситуація докорінно зміниться".