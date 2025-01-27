Может ли Путин поставить на паузу обстрелы Украины до разговора с Трампом: мнение эксперта

Менее чем за неделю до и уже после инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января и знаменовала его вступление в должность, войска РФ не прибегали к массированным ракетным атакам по территории Украины.

Как Трамп, так и диктатор Путин сигнализируют, что в ближайшее время могут провести разговор. Однако поставит ли на паузу глава Кремля массированные удары по Украине до этого диалога - не известно, поскольку трудно прогнозировать действия Путина, отмечает эксперт Селезнев.

"Очевидно, что он (Путин - ред.) в своих планах мечтает взять полностью под контроль всю территорию Украины. Для реализации этой миссии он готов использовать все рычаги влияния: информационные, военные или силовые", - говорит собеседник.

По его словам, очевидно, что Путин имеет ресурсы, чтобы в дальнейшем в течение этого года атаковать Украину, используя дроны, ракеты, артиллерию и тому подобное.

"Считать, что Путин возьмет какую-то оперативную паузу, надеясь на определенные договоренности с Трампом, я бы не рискнул. Я думаю, что ключевой фактор, который влияет на решение Путина о продолжении агрессии против Украины - это фактор ресурсов", - отмечает Селезнев.

Он обращает внимание, что ресурсы у противника есть. А значит "тешить себя иллюзиями, что вдруг Путин станет "добрым дедом" и откажется от своей агрессии не стоит". Потому что план российского диктатора, ради которого он начинал так называемую "СВО", так и не реализован.

"Путину надо все. Поэтому пока он имеет ресурсы, чтобы хоть немного продвинуться для реализации своей цели, он будет действовать способом, который и действовал, включая массированные ракетные и дроновые атаки и вообще давление на всех рубежах и позициях, где он имеет возможность его реализовать", - считает Селезнев.

Примечательно, что от последней ракетной атаки РФ по Украине с применением стратегической авиации прошло 12 дней. Следовательно, по словам эксперта, прошло достаточно времени, чтобы враг мог подготовиться к следующей атаке.

"По советским нормативам, самолеты стратегической авиации должны быть готовы к следующему боевому вылету в течение суток. То есть меньше, чем 24 часа. Сейчас россияне не укладываются в эти нормативы. Но несколько дней, чтобы накопить ресурсы, им вполне достаточно", - объясняет собеседник.

Он отмечает, что враг имеет возможности и ресурсы для осуществления следующих ракетных атак. К тому же дроновые атаки по Украине происходят каждую ночь. Поэтому эксперт не советует "тешить себя иллюзиями, что завтра ситуация в корне изменится".