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Чи може підтримка України з боку США послабнути після виборів: що думає Кулеба

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Четвер 30 березня 2023 15:55
Чи може підтримка України з боку США послабнути після виборів: що думає Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після президентських виборів у США наступного року підтримка України продовжуватиметься, адже у зворотному випадку зруйнується світовий порядок та безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час дискусії, організованої Chatham House.

"Як дипломати, ми повинні дивитися далі за горизонт. Я думаю, що це питання треба ставити по-іншому. Що, якщо США облишить підтримку України? Я не знаю, якихось хороших причин для цього. Бо це не лише про Україну, це про світовий порядок", - сказав Кулеба.

За його словами, у такому разі країни, які хочуть загарбати своїх сусідів, отримають поганий меседж. Вони побачать, що можна окупувати сусідню державу або спробувати це зробити. А такий підхід, зазначив міністр, зруйнує світову безпеку.

"Зі стратегічної перспективи, така підтримка продовжуватиметься. Ми приймемо будь-яку підтримку, не тільки від США", - наголосив глава МЗС.

Зазначимо, президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Кандидати від Республіканської партії, такі як Дональд Трамп, виступають проти підтримки України.

Нагадаємо, раніше група конгресменів-республіканців подала до Палати представників США резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні.

Проте американські сенатори запевнили, що більшість республіканців у Палаті представників ніяк не вплине на військову допомогу Україні.

Також ми писали, що, за словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр, і демократи, і республіканці підтримують подальшу допомогу Україні.

До того ж, кандидатка у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі підтримує продовження надання Штатами допомоги Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ, оскільки це необхідно для запобігання світовій війні.

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