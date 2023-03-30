Чи може підтримка України з боку США послабнути після виборів: що думає Кулеба

Після президентських виборів у США наступного року підтримка України продовжуватиметься, адже у зворотному випадку зруйнується світовий порядок та безпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час дискусії , організованої Chatham House.

"Як дипломати, ми повинні дивитися далі за горизонт. Я думаю, що це питання треба ставити по-іншому. Що, якщо США облишить підтримку України? Я не знаю, якихось хороших причин для цього. Бо це не лише про Україну, це про світовий порядок", - сказав Кулеба.

За його словами, у такому разі країни, які хочуть загарбати своїх сусідів, отримають поганий меседж. Вони побачать, що можна окупувати сусідню державу або спробувати це зробити. А такий підхід, зазначив міністр, зруйнує світову безпеку.

"Зі стратегічної перспективи, така підтримка продовжуватиметься. Ми приймемо будь-яку підтримку, не тільки від США", - наголосив глава МЗС.

Зазначимо, президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Кандидати від Республіканської партії, такі як Дональд Трамп, виступають проти підтримки України.