ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Может ли поддержка Украины со стороны США ослабнуть после выборов: что думает Кулеба

Новина українською →
Четверг 30 марта 2023 15:55
Может ли поддержка Украины со стороны США ослабнуть после выборов: что думает Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После президентских выборов в США в следующем году поддержка Украины будет продолжаться, потому что в противном случае разрушится мировой порядок и безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе дискуссии, организованной Chatham House.

"Как дипломаты, мы должны смотреть дальше горизонта. Я думаю, что этот вопрос нужно ставить по-другому. Что, если США прекратит поддержку Украины? Я не знаю, каких-то хороших причин для этого. Потому что это не только об Украине, это о мировом порядке, - сказал Кулеба.

По его словам, в таком случае страны, желающие захватить своих соседей, получат плохой месседж. Они увидят, что можно оккупировать соседнее государство или попытаться это сделать. А такой подход, отметил министр, разрушит мировую безопасность.

"Из стратегической перспективы такая поддержка будет продолжаться. Мы примем любую поддержку, не только от США", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Кандидаты от Республиканской партии, такие как Дональд Трамп, выступают против поддержки Украины.

Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.

Однако американские сенаторы заверили, что большинство республиканцев в Палате представителей никак не повлияет на военную помощь Украине.

Также мы писали, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер , и демократы, и республиканцы поддерживают дальнейшую помощь Украине.

К тому же кандидатка в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение предоставления Штатами помощи Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ, поскольку это необходимо для предотвращения мировой войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Соединенные Штаты Америки Выборы в США Военная помощь
NEWS
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством