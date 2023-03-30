Может ли поддержка Украины со стороны США ослабнуть после выборов: что думает Кулеба

После президентских выборов в США в следующем году поддержка Украины будет продолжаться, потому что в противном случае разрушится мировой порядок и безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе дискуссии , организованной Chatham House.

"Как дипломаты, мы должны смотреть дальше горизонта. Я думаю, что этот вопрос нужно ставить по-другому. Что, если США прекратит поддержку Украины? Я не знаю, каких-то хороших причин для этого. Потому что это не только об Украине, это о мировом порядке, - сказал Кулеба.

По его словам, в таком случае страны, желающие захватить своих соседей, получат плохой месседж. Они увидят, что можно оккупировать соседнее государство или попытаться это сделать. А такой подход, отметил министр, разрушит мировую безопасность.

"Из стратегической перспективы такая поддержка будет продолжаться. Мы примем любую поддержку, не только от США", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, что президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Кандидаты от Республиканской партии, такие как Дональд Трамп, выступают против поддержки Украины.