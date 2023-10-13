Чи може носій крилатих ракет "Буян" завдавати ударів після атаки СБУ: що кажуть у Силах оборони

"Якщо говорити про ракетоносій, то потрібно повноцінно визначити ступінь втрати його боєздатності і тільки тоді говорити про можливий вихід з ладу як ракетоносія, який завдає ударів", - сказала вона.

При цьому Гуменюк закликала українців не розслаблятися, адже в Чорному морі ще багато ворожих ракетоносіїв, в тому числі надводних і підводних.

Щодо корабля "Павел Державин", то речниця зазначила, що судно не є ракетним носієм, тому його загрозливість не така критична.

Атака на російські кораблі у Чорному морі

РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Зазначимо, що малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М" - носій ракет "Калібр" уразили сьогодні, а корабель "Павел Державин" вибухну ще позавчора.

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