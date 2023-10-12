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У мережі повідомляють про підрив корабля РФ біля Криму: що говорять у ЗСУ

Севастополь, Четвер 12 жовтня 2023 00:11
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У мережі повідомляють про підрив корабля РФ біля Криму: що говорять у ЗСУ Фото: корабель "Павло Державін" (vpk.name)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Севастополі вибухнув корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кримський вітер.

За інформацією каналу, корабель "Павел Державін" міг підірватись на міні. Декілька передплатників із Севастополя повідомили, що близько 10 години ранку чули глухий вибух.

Пізніше представники каналу виявили вдень у морі біля Севастополя корабель і катер. Судячи з розмірів корабля – приблизно 60 метрів – це міг бути лише мінний тральщик.

Що кажуть у ЗСУ

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розмістив інформацію про підрив корабля. Додав, що корабель "за попередньою інформацією підірвався на міні".

Прес-офіцер Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк також висловила свою позицію, але уточнює інформацію.

"З огляду на таке розгильдяйство, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту РФ... то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все, що завгодно. Ми уточнюємо обставини", - наголосила прес-офіцер Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вибух корабля

У Севастополі з невідомих причин вибухнув патрульний корабель "Павло Державін" проекту 22160 типу "Василь Биков".

У озброєння корабля входять:

  • 8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",
  • 2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",
  • 2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,
  • 2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,
  • 2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.

Відомо, що під час повномасштабної війни в Україні у червні 2022 р. "Павло Державін" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".

У вересні ЗСУ в Сімферополі вдарили по ремонтному заводу імені Орджонікідзе і пошкодили десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". За інформацією ЗМІ, удару було завдано ракетами Storm Shadow.

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