Чи може інша людина зробити вас щасливими: відповідь експерта

Чому щастя від партнера - це ілюзія

Коли стосунки тільки починаються, здається, що людина поруч - джерело всього хорошого: настрою, спокою, натхнення. Але з часом ідеалізація минає, і постає важливе питання: хто відповідає за ваше щастя?

Перекладати відповідальність за свій стан на партнера - це шлях до розчарування і залежності. Коли одна людина бере на себе завдання "робити іншого щасливим", обидва втрачають енергію. Один від відповідальності, а іншій - від очікувань, які не виправдалися.

"Чи може щастя залежати від іншої людини? Коротко - може, але не повинно. Так, коли ми закохані, щасливі, натхненні — це часто пов’язано з кимось поруч. Людина додає нам радості, сенсу, мотивації. Але якщо вся наша здатність відчувати щастя - виключно на чиїхось плечах, це вже не любов. Це залежність", - пояснює експерт.

Він додав, що ситуація може кардинально змінитися - коли інша людина перестане давати відчуття щастя, коли ця людина піде з вашого життя.

"Що станеться, якщо інша людина зміниться? Перестане "давати"? Або просто піде? Якщо ваше щастя - це "він/вона мене любить, значить я ок" - то вразливість ваша безмежна", - попереджає Віталій Курсік.

Як зрозуміти, що ви залежні від партнера

Ви втрачаєте настрій, якщо не отримали уваги

Без партнера все навколо здається сірим і безглуздим

Ви боїтеся, що без нього (неї) ви нічого не зможете

Ваша самооцінка залежить від оцінки іншої людини

"Такі думки та сприйняття іншої людини - не кохання, а емоційна залежність, яка має руйнівні наслідки. Тому найкраще, що ви можете зробити для себе - почати працювати з залежністю, щоб вибратися з цього хворобливого стану. Часом така залежність схожа чимось на наркотичну, наслідки якої ми знаємо", - додав фахівець.

Щастя - внутрішній ресурс

Справжня зрілість у стосунках починається з усвідомлення, що ніхто не може зробити вас щасливим, якщо ви самі цього не вмієте. І щастя - не зовнішній фактор, а внутрішній.

Ознаки:

Ви усвідомлюєте свої цінності та цілі

Ви сприймаєте себе і маєте здорову самооцінку

Ви піклуєтеся про себе - фізично, емоційно, соціально

У вас є власні інтереси, справи, сенси - за межами ваших стосунків

У стосунках двох дорослих людей кохання стає не рятівним кругом, а взаємною підтримкою.

"Якщо ваше щастя - це "я ціную себе, а поруч є хтось, з ким мені добре", то це вже дорослі стосунки. Ідеальні партнери не роблять нас щасливими. Вони - підсилюють наше внутрішнє відчуття гармонії. А якщо всередині - пустка, навіть найкраща людина з часом втомиться заповнювати її", - додає коуч.

Щастя не в "знайти когось". Щастя - в тому, щоб не втрачати себе, коли той "хтось" з’явиться. І не ламатися, якщо той "хтось" піде.

"Хороші стосунки - це союз двох повних людей. А не спроба зліпити з двох половинок щось ціле. Щастя - не обов'язок партнера, а ваша відповідальність. Тільки коли ви самі щасливі, у вас з'являється ресурс ділитися цим з іншими", - резюмує Віталій Курсік.