Может ли другой человек сделать вас счастливыми: ответ эксперта

Почему счастье от партнера - это иллюзия

Когда отношения только начинаются, кажется, что человек рядом - источник всего хорошего: настроения, спокойствия, вдохновения. Но со временем идеализация проходит, и возникает важный вопрос: кто отвечает за ваше счастье?

Перекладывать ответственность за свое состояние на партнера - это путь к разочарованию и зависимости. Когда один человек берет на себя задачу "делать другого счастливым", оба теряют энергию. Один от ответственности, а другой - от ожиданий, которые не оправдались.

"Может ли счастье зависеть от другого человека? Коротко - может, но не должно. Да, когда мы влюблены, счастливы, вдохновлены - это часто связано с кем-то рядом. Человек добавляет нам радости, смысла, мотивации. Но если вся наша способность испытывать счастье - исключительно на чьих-то плечах, это уже не любовь. Это зависимость", - объясняет эксперт.

Он добавил, что ситуация может кардинально измениться - когда другой человек перестанет давать ощущение счастья, когда этот человек уйдет из вашей жизни.

"Что произойдет, если другой человек изменится? Перестанет "давать" или просто уйдет? Если ваше счастье - это "он/она меня любит, значит я ок" - то уязвимость ваша безгранична", - предупреждает Виталий Курсик.

Как понять, что вы зависимы от партнера

Вы теряете настроение, если не получили внимания

Без партнера все вокруг кажется серым и бессмысленным

Вы боитесь, что без него (нее) вы ничего не сможете

Ваша самооценка зависит от оценки другого человека

"Такие мысли и восприятие другого человека - не любовь, а эмоциональная зависимость, которая имеет разрушительные последствия. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя - начать работать с зависимостью, чтобы выбраться из этого болезненного состояния. Порой такая зависимость похожа чем-то на наркотическую, последствия которой мы знаем", - добавил специалист.

Счастье - внутренний ресурс

Настоящая зрелость в отношениях начинается с осознания, что никто не может сделать вас счастливым, если вы сами этого не умеете. И счастье - не внешний фактор, а внутренний.

Признаки:

Вы осознаете свои ценности и цели

Вы воспринимаете себя и имеете здоровую самооценку

Вы заботитесь о себе - физически, эмоционально, социально

У вас есть собственные интересы, дела, смыслы - за пределами ваших отношений

В отношениях двух взрослых людей любовь становится не спасательным кругом, а взаимной поддержкой.

"Если ваше счастье - это "я ценю себя, а рядом есть кто-то, с кем мне хорошо", то это уже взрослые отношения. Идеальные партнеры не делают нас счастливыми. Они - усиливают наше внутреннее ощущение гармонии. А если внутри - пустота, даже самый лучший человек со временем устанет заполнять ее", - добавляет коуч.

Счастье не в "найти кого-то". Счастье - в том, чтобы не терять себя, когда тот "кто-то" появится. И не ломаться, если тот "кто-то" уйдет.

"Хорошие отношения - это союз двух полных людей. А не попытка слепить из двух половинок что-то целое. Счастье - не обязанность партнера, а ваша ответственность. Только когда вы сами счастливы, у вас появляется ресурс делиться этим с другими", - резюмирует Виталий Курсик.