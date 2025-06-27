Умєров про переговори з РФ: після гуманітарних питань перейдемо до теми зустрічі лідерів

Після завершення переговорів із Росією щодо гуманітарних питань Україна планує перейти до обговорення зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова під час розмови з журналістами.

"Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу", - заявив міністр.

Питання припинення вогню

За словами Умєрова, Україна від початку діалогу підтримувала ідею голови Білого дому Дональда Трампа щодо припинення вогню. Втім, за дві останні зустрічі делегацій компромісу щодо цього питання досягнуто не було, оскільки Росія висувала ультиматуми.

Гуманітарне питання

З питань гуманітарних обмінів Україна, як відзначив міністр, завжди демонструвала послідовність: програма обмінів діє вже третій рік. Водночас Росія ймовірно використовує цю тему як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску.

Продовження переговорів з Росією

Умєров додав, що найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", - заявив він.