Чи вдасться досягти припинення вогню в Україні до кінця 2025 року: оцінка ISW
Повного припинення бойових дій на фронті навряд чи вдасться досягти до кінця поточного року, оскільки Росія налаштована на продовження військової кампанії та не зацікавлена у досягненні змістовної угоди.
Про це в коментарі для матеріалу РБК-Україна "Трамп не тисне, Путін наступає: чому війна в Україні може тривати до 2026 року" розповіла аналітик по Росії та заступниця керівника аналітичної групи "Інститут вивчення війни" (ISW) Катерина Степаненко.
Росія продовжуватиме наступальні дії
За словами Степаненко, ворог продовжуватиме наступальні дії в Донецькій області й шукатиме вразливості в обороні українських бійців.
Вона додала, що росіяни, можливо, активізують наступальні операції після того, як буде вичерпано останні ресурси президентської допомоги Сполучених Штатів Америки (США) Україні, яку виділили ще у 2024-му. Тоді ж Росія спробує посилити наступи на певних напрямках, таких як Костянтинівка, Запорізька область або Сумська область.
Літній наступ Москви
Літній наступ Москви, як вважають в ISW, буде зосереджений на напрямку Костянтинівки. Ворогу, ймовірно, вдаватиметься досягати тактичних успіхів і захоплювати поля та села, але окупанти навряд чи досягнуть якихось оперативно значущих проривів.
Ймовірно й те, як зауважила Степаненко, наступальні дії відбуватимуться у рамках кампанії Кремля, мета якої переконати Захід у "неминучості" перемоги країни-терориста Росії та марності підтримки Києва.
"Однак росіяни навряд чи досягнуть масштабних проривів, оскільки продовжують жертвувати великою кількістю людей і військової техніки заради мінімальних просувань. Також очікується, що Росія продовжить ескалацію ударів дронами та ракетами по Україні - особливо взимку - з надією зламати українську волю до опору та змусити Україну капітулювати", - оцінює Степаненко.
Ситуація на фронті
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 24 червня, на фронті відбулось 151 бойове зіткнення. Найгарячіші бої фіксувались на Покровському, Лиманському Торецькому та Новопавлівському напрямках.
Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили вже 1,014 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу їх втрати склали ще 950 окупантів.
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