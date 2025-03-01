Чи могли у США навмисно зірвати зустріч Зеленського з Трампом: думка політолога

Політолог Андрій Городницький вважає, що конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі не був спланованим. За його словами, емоційний виступ Джей Ді Венса свідчить про те, що все сталося випадково.

Андрій Городницький висловив думку, що суперечка між президентом України Володимиром Зеленським і лідером США Дональдом Трампом під час їх зустрічі в Білому домі 28 лютого не була частиною попередньо спланованого сценарію.



За словами експерта, емоційний виступ Джей Ді Венса, який почав говорити про візит Зеленського до Пенсильванії перед виборами 2024 року, свідчить про те, що ситуація була непередбачуваною для обох сторін.

"Якби це було підготовлено, це було б набагато якісніше, без звинувачень. А це якраз виглядало так, що це було дуже неочікувано для однієї та іншої сторони. І вони просто попливли, і тому все це було завершено", - зазначив Городницький.

Політолог також додав, що Трамп намагався взяти контроль над ситуацією, але в кінці все ж зірвався, вирішивши, що його ображають. Він підкреслив, що з боку Зеленського не було висловлено нічого образливого на адресу президента США.