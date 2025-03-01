У Трампа зробили заяву про Зеленського, Україну та "порожні чеки на війну"

Прессекретар Білого дому заявила, що президент України Володимир Зеленський не визнає реалії війни та намагається отримати допомогу без вдячності. США більше не фінансуватимуть конфлікт без миру.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що нова адміністрація США більше не готова беззастережно фінансувати конфлікт, і тепер прагне досягти тривалого миру.

Левітт зазначила, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті між лідерами виникла напруга, оскільки Зеленський не зміг прийняти реалії війни.

"Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру. І це те, чого хоче президент", - заявила вона.

Вона також звинуватила Зеленського в тому, що він не виразив достатньої вдячності за підтримку США та що через його дії не вдалося підписати важливу економічну угоду. Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп залишається відданим мирним переговорам, але Зеленському потрібно змінити своє ставлення, щоб укласти угоду.

Прессекретарка також уточнила, що Трамп чітко дав зрозуміти, що ситуація ускладнена через непоступливість Зеленського, і що президент США не відступить, якщо йдеться про інтереси американського народу.