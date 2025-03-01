Могли ли в США намеренно сорвать встречу Зеленского с Трампом: мнение политолога
Политолог Андрей Городницкий считает, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во время встречи не был спланированным. По его словам, эмоциональное выступление Джей Ди Венса свидетельствует о том, что все произошло случайно.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий.
Андрей Городницкий высказал мнение, что спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме 28 февраля не был частью предварительно спланированного сценария.
По словам эксперта, эмоциональное выступление Джей Ди Вэнса, который начал говорить о визите Зеленского в Пенсильванию перед выборами 2024 года, свидетельствует о том, что ситуация была непредсказуемой для обеих сторон.
"Если бы это было подготовлено, это было бы гораздо качественнее, без обвинений. А это как раз выглядело так, что это было очень неожиданно для одной и другой стороны. И они просто поплыли, и поэтому все это было завершено", - отметил Городницкий.
Политолог также добавил, что Трамп пытался взять контроль над ситуацией, но в конце все же сорвался, решив, что его оскорбляют. Он подчеркнул, что со стороны Зеленского не было высказано ничего оскорбительного в адрес президента США.
Встреча Зеленского с Трампом
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон украинская делегация надеялась подписать соглашение о поставках полезных ископаемых, но встреча завершилась без каких-либо результатов.
Американский президент настаивал на подписании мирного соглашения с Россией, угрожая выйти из процесса, если этого не произойдет. Зеленский в ответ заявил, что Россия не выполняет предварительно подписанные соглашения, а соглашение о "редкоземельных элементах" так и не было подписано.
В интервью FOX News Зеленский объяснил, что именно стало причиной конфликта во время переговоров.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что президент Украины не признает реалии войны и пытается получить помощь без должной благодарности. США больше не будут финансировать конфликт без достижения мира.