Могли ли в США намеренно сорвать встречу Зеленского с Трампом: мнение политолога

Политолог Андрей Городницкий считает, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во время встречи не был спланированным. По его словам, эмоциональное выступление Джей Ди Венса свидетельствует о том, что все произошло случайно.

Андрей Городницкий высказал мнение, что спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме 28 февраля не был частью предварительно спланированного сценария.



По словам эксперта, эмоциональное выступление Джей Ди Вэнса, который начал говорить о визите Зеленского в Пенсильванию перед выборами 2024 года, свидетельствует о том, что ситуация была непредсказуемой для обеих сторон.

"Если бы это было подготовлено, это было бы гораздо качественнее, без обвинений. А это как раз выглядело так, что это было очень неожиданно для одной и другой стороны. И они просто поплыли, и поэтому все это было завершено", - отметил Городницкий.

Политолог также добавил, что Трамп пытался взять контроль над ситуацией, но в конце все же сорвался, решив, что его оскорбляют. Он подчеркнул, что со стороны Зеленского не было высказано ничего оскорбительного в адрес президента США.