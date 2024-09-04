Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста

Під час перевірки документів представники ТЦК мають право вилучати деякі з них. Це не стосується паспорта чи посвідчення водія.

Що робити у випадку незаконного вилучення документів, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук .

"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", - додає адвокат.

"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", - наголошує адвокат.

Зокрема, ТЦК мають право вилучати виключно документи, пов'язані з військовим обліком. Це можуть бути:

Нагадаємо, ми писали, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні.

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