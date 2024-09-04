ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста

Київ, Україна, Середа 04 вересня 2024 19:10
UA EN RU
Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста Фото: Перевірка документів представниками ТЦК (gettyimаges.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Дмитро Франчук

Під час перевірки документів представники ТЦК мають право вилучати деякі з них. Це не стосується паспорта чи посвідчення водія.

Що робити у випадку незаконного вилучення документів, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.

Які документи можуть вилучати представники ТЦК

ТЦК не мають права вилучати будь-які документи безпідставно, звертає увагу юрист.

"Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом", - зазначає Дмитро Франчук.

Зокрема, ТЦК мають право вилучати виключно документи, пов'язані з військовим обліком. Це можуть бути:

  • військовий квиток;
  • приписне свідоцтво;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;
  • інші документи, які підтверджують придатність до військової служби.

"ТЦК не мають права вилучати у вас паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку", - наголошує адвокат.

Чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку: пояснення юриста

Фото: Документи військовозобов'язаного (gettyimges.com)

Що робити, якщо документи незаконно забрали

Дмитро Франчук пояснює, що робити у випадку незаконного вилучення документів:

  1. Вимагайте пояснення. Запитайте у представників ТЦК, на якій підставі вони вилучають ваші документи. Попросіть показати відповідний правовий акт або розпорядження, яке це дозволяє.
  2. Зафіксуйте ситуацію. Якщо це можливо, запишіть розмову або зафіксуйте факт вилучення документів на відео. Це може бути важливим доказом у разі подання скарги.
  3. Зверніться до поліції. У разі незаконного вилучення документів негайно зверніться до поліції з заявою про неправомірні дії. Ваша заява повинна бути офіційно зареєстрована, і ви маєте право отримати витяг з реєстру.
  4. Подавайте скаргу до прокуратури або суду. Якщо поліція не діє або ситуація вимагає додаткових заходів, ви можете звернутися зі скаргою до прокуратури або подати позов до суду з вимогою повернути документи та притягнути винних до відповідальності.
  5. Зверніться до правозахисних організацій. Існує низка правозахисних організацій, які можуть надати юридичну допомогу та підтримку у таких ситуаціях.

"Завжди пам'ятайте, що жодна установа, включаючи ТЦК, не має права порушувати ваші законні права. Якщо ви відчуваєте тиск або погрози, негайно шукайте юридичну допомогу", - додає адвокат.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні Документи
NEWS
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ