Имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае: объяснение юриста
При проверке документов представители ТЦК имеют право изымать некоторые из них. Это не касается паспорта или водительского удостоверения.
Что делать в случае незаконного изъятия документов, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук.
Какие документы могут изымать представители ТЦК
ТЦК не вправе изымать какие-либо документы безосновательно, обращает внимание юрист.
"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", – отмечает Дмитрий Франчук.
В частности, ТЦК вправе изымать исключительно документы, связанные с военным учетом. Это могут быть:
- военный билет;
- приписное свидетельство;
- временное удостоверение военнообязанного;
- другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.
"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительские права, банковские карточки и другие документы, не касающиеся военного учета", - отмечает адвокат.
Фото: Документы военнообязанного (gettyimges.com)
Что делать, если документы незаконно забрали
Дмитрий Франчук объясняет, что делать в случае незаконного изъятия документов:
- Требуйте пояснения. Спросите у представителей ТЦК, на каком основании они изымают ваши документы. Предложите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое это позволяет.
- Зафиксируйте ситуацию. Если это возможно, запишите разговор или зафиксируйте факт изъятия документов на видео. Это может являться важным доказательством в случае подачи жалобы.
- Обратитесь в полицию. В случае незаконного изъятия документов немедленно обратитесь в полицию с заявлением о неправомерных действиях. Ваше заявление должно быть официально зарегистрировано, и вы имеете право получить выписку из реестра.
- Подавайте жалобу в прокуратуру или суд. Если полиция не действует или ситуация требует дополнительных мер, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.
- Обратитесь в правозащитные организации. Существует ряд правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку в таких ситуациях.
"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", - добавляет адвокат.
Напомним, мы писали, могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного.
Также мы рассказывали, какие документы следует носить с собой во время войны в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.