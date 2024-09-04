Имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае: объяснение юриста

При проверке документов представители ТЦК имеют право изымать некоторые из них. Это не касается паспорта или водительского удостоверения.

Что делать в случае незаконного изъятия документов, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук .

"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", - добавляет адвокат.

Дмитрий Франчук объясняет, что делать в случае незаконного изъятия документов:

"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительские права, банковские карточки и другие документы, не касающиеся военного учета", - отмечает адвокат.

В частности, ТЦК вправе изымать исключительно документы, связанные с военным учетом. Это могут быть:

"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", – отмечает Дмитрий Франчук.

Напомним, мы писали, могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного.

Также мы рассказывали, какие документы следует носить с собой во время войны в Украине.

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