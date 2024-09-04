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Имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае: объяснение юриста

Киев, Украина, Среда 04 сентября 2024 19:10
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Имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае: объяснение юриста Фото: Проверка документов представителями ТЦК (gettyimаges.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Дмитрий Франчук

При проверке документов представители ТЦК имеют право изымать некоторые из них. Это не касается паспорта или водительского удостоверения.

Что делать в случае незаконного изъятия документов, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук.

Какие документы могут изымать представители ТЦК

ТЦК не вправе изымать какие-либо документы безосновательно, обращает внимание юрист.

"Их полномочия ограничены проверкой и изъятием исключительно военно-учетных документов (военный билет, приписное свидетельство) в случаях, предусмотренных законом", – отмечает Дмитрий Франчук.

В частности, ТЦК вправе изымать исключительно документы, связанные с военным учетом. Это могут быть:

  • военный билет;
  • приписное свидетельство;
  • временное удостоверение военнообязанного;
  • другие документы, подтверждающие пригодность к военной службе.

"ТЦК не имеют права изымать у вас паспорт, водительские права, банковские карточки и другие документы, не касающиеся военного учета", - отмечает адвокат.

Имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае: объяснение юриста

Фото: Документы военнообязанного (gettyimges.com)

Что делать, если документы незаконно забрали

Дмитрий Франчук объясняет, что делать в случае незаконного изъятия документов:

  1. Требуйте пояснения. Спросите у представителей ТЦК, на каком основании они изымают ваши документы. Предложите показать соответствующий правовой акт или распоряжение, которое это позволяет.
  2. Зафиксируйте ситуацию. Если это возможно, запишите разговор или зафиксируйте факт изъятия документов на видео. Это может являться важным доказательством в случае подачи жалобы.
  3. Обратитесь в полицию. В случае незаконного изъятия документов немедленно обратитесь в полицию с заявлением о неправомерных действиях. Ваше заявление должно быть официально зарегистрировано, и вы имеете право получить выписку из реестра.
  4. Подавайте жалобу в прокуратуру или суд. Если полиция не действует или ситуация требует дополнительных мер, вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру или подать иск в суд с требованием вернуть документы и привлечь виновных к ответственности.
  5. Обратитесь в правозащитные организации. Существует ряд правозащитных организаций, которые могут оказать юридическую помощь и поддержку в таких ситуациях.

"Всегда помните, что ни одно учреждение, включая ТЦК, не имеет права нарушать ваши законные права. Если вы чувствуете давление или угрозы, немедленно ищите юридическую помощь", - добавляет адвокат.

Напомним, мы писали, могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанного.

Также мы рассказывали, какие документы следует носить с собой во время войны в Украине.

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