Чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаного: пояснення Міноборони
Військовозобов'язаних можуть позбавити водійського посвідчення у разі невиконання обов'язків. Проте це може зробити суд, а не територіальний центр комплектування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.
Як зазначається, у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.
Лише суд приймає рішення про те, чи позбавляти права керування авто військовозобов'язаного.
Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню. Обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації знімає виконавча служба.
Також у Міноборони нагадують, що під час мобілізації можуть вилучати автомобілі. Але якщо це єдиний транспортний засіб, він не підлягає "мобілізації".
Мобілізація в Україні
В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення діє загальна мобілізація та воєнний стан. Нещодавно їх продовжили ще на 90 днів - до 9 листопада 2024 року.
18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізації. Згідно з оновленим законодавством, всі військовозобов'язані Україні повинні були оновити своїх військово-облікові дані.
Для зручнішого оновлення даних був створений мобільний застосунок "Резерв+" (електронний кабінет військовозобов'язаного). У ньому також можна сформувати електронний військово-обліковий документ. У Міноборони анонсували нові функції, які скоро з'являться у "Резерв+".
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