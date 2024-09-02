Які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні
Під час воєнного стану, який діє в Україні, на українців покладено низку зобов'язань. Зокрема, мати при собі документи.
Хто і які документи повинен носити з собою під час війни, - розповідає РБК-Україна.
Так, в умовах воєнного стану жінкам достатньо мати при собі лише паспорт. Підійде як паперовий чи ID, так і паспорт в "Дії", оскільки вони мають рівносильне значення. Проте, юрист Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна, зауважував, що про всяк випадок краще мати з собою фізичний документ.
Що ж стосується чоловіків, то, крім паспорта, потрібно мати з собою військово-обліковий документ. Ті, хто його не мають на руках, можуть отримати його в ТЦК, ЦНАПах або мобільному застосунку "Резерв+".
Наявність документів - це не просто вимога закону. Під час воєнного стану кожного громадянина можуть зупинити правоохоронці, щоб перевірити документи. І відсутність паспорта або ж військово-облікового документа може створити проблеми. Зокрема, поліцейські можуть затримати таку особу без документів.
Під час підготовки публікації використовувались: коментар юриста Євгена Буліменка для попереднього матеріалу РБК-Україна, дописи Міністерства оборони України в соцмережах.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, без яких документів не можна перетинати блокпост.
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