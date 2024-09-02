ua en ru
Пн, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні

Київ, Понеділок 02 вересня 2024 18:00
UA EN RU
Які документи потрібно носити з собою під час війни в Україні Фото: які документи українцям потрібно носити з собою (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Під час воєнного стану, який діє в Україні, на українців покладено низку зобов'язань. Зокрема, мати при собі документи.

Хто і які документи повинен носити з собою під час війни, - розповідає РБК-Україна.

Так, в умовах воєнного стану жінкам достатньо мати при собі лише паспорт. Підійде як паперовий чи ID, так і паспорт в "Дії", оскільки вони мають рівносильне значення. Проте, юрист Євген Буліменко в коментарі РБК-Україна, зауважував, що про всяк випадок краще мати з собою фізичний документ.

Що ж стосується чоловіків, то, крім паспорта, потрібно мати з собою військово-обліковий документ. Ті, хто його не мають на руках, можуть отримати його в ТЦК, ЦНАПах або мобільному застосунку "Резерв+".

Наявність документів - це не просто вимога закону. Під час воєнного стану кожного громадянина можуть зупинити правоохоронці, щоб перевірити документи. І відсутність паспорта або ж військово-облікового документа може створити проблеми. Зокрема, поліцейські можуть затримати таку особу без документів.

Під час підготовки публікації використовувались: коментар юриста Євгена Буліменка для попереднього матеріалу РБК-Україна, дописи Міністерства оборони України в соцмережах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, без яких документів не можна перетинати блокпост.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Документи
NEWS
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
Харків знову під ударом. Чи має Україна можливість закрити небо над містом
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії