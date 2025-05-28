Чи має Україна ще ракети для Patriot після масованих атак: відповідь Зеленського

"Ракети для Patriot ми використовуємо, як і використовували, обережно. Працюємо по найскладніших ракетах, по балістиці, по крилатих ракетах. Ракети є у нас. Є партнери, які допомагають", - сказав президент.

Щодо додаткових систем Patriot, то Зеленський наголосив, що Україна наближається до "деяких рішень", але не розкрив деталі.

"Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО ми вже зовсім близько", - додав глава держави.