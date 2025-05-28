Есть ли у Украины еще ракеты для Patriot после массированных атак: ответ Зеленского

"Ракеты для Patriot мы используем, как и использовали, осторожно. Работаем по самым сложным ракетам, по баллистике, по крылатым ракетам. Ракеты есть у нас. Есть партнеры, которые помогают", - сказал президент.

Относительно дополнительных систем Patriot, то Зеленский отметил, что Украина приближается к "некоторым решениям", но не раскрыл детали.

"Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО мы уже совсем близко", - добавил глава государства.