Чи має Туреччина вплив на повстанців у Сирії: оцінка експерта

Туреччина не має впливу на тих сирійських повстанців, які минулого тижня розпочали наступ в районі провінції Алеппо.

За його словами, у Туреччини немає впливу на правлячу верхівку Сирії, але є на значну частину повстанських угруповань на півночі Сирії. Однак мова не про тих повстанців, які розпочали наступ в районі провінції Алеппо.

"Ті, хто атакував і досяг грандіозного успіху, це якраз не протурецькі частини, це більшою мірою ісламісти, які хоч і мають з Туреччиною певні стосунки, але не є їхніми маріонетками. Якраз маріонетки турків сиділи дуже рівно, приєдналися до свята пізніше. І до того ж атакували навіть не більшою мірою режим Асада, а атакували в тих місцях, де курди спільно з Асадом контролювали територію", - зазначив Шарп.

За його словами, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана цікавить боротьба з курдськими угрупованнями в Сирії, й на них він нацьковує свої маріонеткові сили, які вважаються найслабшими з військового погляду.

"Що ж до його бажання вдарити по режиму Асада - на перших етапах громадянської війни Ердоган був добре за, проте надалі він дещо змінив позицію й останнім часом узагалі намагався нормалізовувати стосунки з Асадом", - додав експерт.

Він також наголосив, що Ердогану важливі відносини з Іраном і Росією.

"Іран його сусід хоч і не особливий друг, Росія такий незрозумілий партнер і якщо він не хоче з ними серйозно посваритися, йому не з руки підтримувати тих, хто зараз тисне на режим Асада. А з іншого боку ідеологічно й морально він за тих, хто атакує Асада і він би хотів його падіння", - зазначив Шарп.