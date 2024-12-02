Чи має Туреччина вплив на повстанців у Сирії: оцінка експерта
Туреччина не має впливу на тих сирійських повстанців, які минулого тижня розпочали наступ в районі провінції Алеппо.
Про це у коментарі YouTube-каналі РБК-Україна розповів ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп.
За його словами, у Туреччини немає впливу на правлячу верхівку Сирії, але є на значну частину повстанських угруповань на півночі Сирії. Однак мова не про тих повстанців, які розпочали наступ в районі провінції Алеппо.
"Ті, хто атакував і досяг грандіозного успіху, це якраз не протурецькі частини, це більшою мірою ісламісти, які хоч і мають з Туреччиною певні стосунки, але не є їхніми маріонетками. Якраз маріонетки турків сиділи дуже рівно, приєдналися до свята пізніше. І до того ж атакували навіть не більшою мірою режим Асада, а атакували в тих місцях, де курди спільно з Асадом контролювали територію", - зазначив Шарп.
За його словами, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана цікавить боротьба з курдськими угрупованнями в Сирії, й на них він нацьковує свої маріонеткові сили, які вважаються найслабшими з військового погляду.
"Що ж до його бажання вдарити по режиму Асада - на перших етапах громадянської війни Ердоган був добре за, проте надалі він дещо змінив позицію й останнім часом узагалі намагався нормалізовувати стосунки з Асадом", - додав експерт.
Він також наголосив, що Ердогану важливі відносини з Іраном і Росією.
"Іран його сусід хоч і не особливий друг, Росія такий незрозумілий партнер і якщо він не хоче з ними серйозно посваритися, йому не з руки підтримувати тих, хто зараз тисне на режим Асада. А з іншого боку ідеологічно й морально він за тих, хто атакує Асада і він би хотів його падіння", - зазначив Шарп.
Наступ повстанців у Сирії
Нагадаємо, минулого тижня у Сирії повстанці на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" пішли у наступ на друге за розміром місто Алеппо. Режим Башара Асада намагався зупинити наступ опозиції за підтримки російських сил.
Вчора стало відомо, що сирійські повстанці вже повністю захопили Алеппо.
Також повідомлялося, що сирійський диктатор Асад перервав "мовчанку" щодо ситуації в країні на тлі наступу повстанців. За його словами, Дамаск покладається на допомогу союзників у спробі відбити наступ антиурядових сил.
За даними Reuters, Кремль пообіцяв Асаду додаткову військову підтримку, і вона начебто може бути відправлена до Сирії протягом наступних 72 годин.
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