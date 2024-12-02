Имеет ли Турция влияние на повстанцев в Сирии: оценка эксперта
Турция не имеет влияния на сирийских повстанцев, которые на прошлой недели начали наступление в районе провинции Алеппо.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.
По его словам, у Турции нет влияния на правящую верхушку Сирии, но есть на значительную часть повстанческих группировок на севере Сирии. Однако речь не о тех повстанцах, которые начали наступление в районе провинции Алеппо.
"Те, кто атаковал и достиг грандиозного успеха, это как раз не протурецкие части, это в большей степени исламисты, которые хоть и имеют с Турцией определенные отношения, но не являются их марионетками. Как раз марионетки турок сидели очень ровно, присоединились к празднику позже. И к тому же атаковали даже не в большей степени режим Асада, а атаковали в тех местах, где курды совместно с Асадом контролировали территорию", - отметил Шарп.
По его словам, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана интересует борьба с курдскими группировками в Сирии, и на них он натравливает свои марионеточные силы, которые считаются самыми слабыми с военной точки зрения.
"Что же касается его желания ударить по режиму Асада - на первых этапах гражданской войны Эрдоган был хорошо, однако в дальнейшем он несколько изменил позицию и в последнее время вообще пытался нормализовать отношения с Асадом", - добавил эксперт.
Он также подчеркнул, что Эрдогану важны отношения с Ираном и Россией.
"Иран его сосед хоть и не особый друг, Россия такой непонятный партнер и если он не хочет с ними серьезно поругаться, ему не с руки поддерживать тех, кто сейчас давит на режим Асада. А с другой стороны, идеологически и морально он за тех, кто атакует Асада и он хотел бы его падение", - отметил Шарп.
Наступление повстанцев в Сирии
Напомним, на прошлой неделе в Сирии повстанцы во главе с исламистами из "Хайят Тахрир аш-Шам" пошли в наступление на второй по размеру город Алеппо. Режим Башара Асада пытался остановить наступление оппозиции при поддержке российских сил.
Вчера стало известно, что сирийские повстанцы уже полностью захватили Алеппо.
Также сообщалось, что сирийский диктатор Асад прервал "молчание" по поводу ситуации в стране на фоне наступления повстанцев. По его словам, Дамаск возлагается на помощь союзников в попытке отразить наступление антиправительственных сил.
По данным Reuters, Кремль пообещал Асаду дополнительную военную поддержку, и она вроде бы может быть отправлена в Сирию в течение следующих 72 часов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.