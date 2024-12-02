Имеет ли Турция влияние на повстанцев в Сирии: оценка эксперта

По его словам, у Турции нет влияния на правящую верхушку Сирии, но есть на значительную часть повстанческих группировок на севере Сирии. Однако речь не о тех повстанцах, которые начали наступление в районе провинции Алеппо.

"Те, кто атаковал и достиг грандиозного успеха, это как раз не протурецкие части, это в большей степени исламисты, которые хоть и имеют с Турцией определенные отношения, но не являются их марионетками. Как раз марионетки турок сидели очень ровно, присоединились к празднику позже. И к тому же атаковали даже не в большей степени режим Асада, а атаковали в тех местах, где курды совместно с Асадом контролировали территорию", - отметил Шарп.

По его словам, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана интересует борьба с курдскими группировками в Сирии, и на них он натравливает свои марионеточные силы, которые считаются самыми слабыми с военной точки зрения.

"Что же касается его желания ударить по режиму Асада - на первых этапах гражданской войны Эрдоган был хорошо, однако в дальнейшем он несколько изменил позицию и в последнее время вообще пытался нормализовать отношения с Асадом", - добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что Эрдогану важны отношения с Ираном и Россией.

"Иран его сосед хоть и не особый друг, Россия такой непонятный партнер и если он не хочет с ними серьезно поругаться, ему не с руки поддерживать тех, кто сейчас давит на режим Асада. А с другой стороны, идеологически и морально он за тех, кто атакует Асада и он хотел бы его падение", - отметил Шарп.