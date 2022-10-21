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Чи є загроза наступу з Білорусі: аналітики ISW дали несподівану оцінку

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Білорусь, П'ятниця 21 жовтня 2022 05:55
Чи є загроза наступу з Білорусі: аналітики ISW дали несподівану оцінку Фото: Аналітики оцінили рівень загрози наступу з Білорусі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Ризик російського наступу з території Білорусі на північ України залишається низьким, попри попередження Генштабу ЗСУ,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не в змозі навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу, вважають експерти.

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від кордону з Білоруссю, а Прип'ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрові бойові дії через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях винятково складними.

Автодорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тому російське вторгнення з Білорусі не може серйозно погіршити українські логістичні лінії, не просунувшись глибше в Україну, як це зробили окупанти під час битви за Київ, коли російські військові сильнішими. Нині ці сили значно ослаблені.

Крім того, російські військкори також заявляють, що російське військове угруповання в Білорусі надто мале, щоб загрожувати Києву.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили про ризик повторного наступу з території Білорусі, але метою ворогів буде не Київ.

Також ми писали, що Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО С-300.

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