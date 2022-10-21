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Есть ли угроза наступления с Беларуси: аналитики ISW дали неожиданную оценку

Новина українською →
Беларусь, Пятница 21 октября 2022 05:55
Есть ли угроза наступления с Беларуси: аналитики ISW дали неожиданную оценку Фото: Аналитики оценили степень угрозы наступления с Беларуси (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Риск российского наступления с территории Беларуси на север Украины остается низким, несмотря на предупреждение Генштаба ВСУ,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Такой курс действий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что российские силы не в состоянии даже перекрыть украинские линии снабжения с запада путем наземного наступления, считают эксперты.

Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад проходит в 30 км от границы с Беларусью, а Припятские болота на севере Украины и Беларуси делают маневренные боевые действия через международную границу в Волынской и Ровенской областях исключительно сложными.

Автодорожная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакия и Венгрия, поэтому российское вторжение из Беларуси не может серьезно ухудшить украинские логистические линии, не продвинувшись глубже в Украину, как это сделали оккупанты во время битвы за Киев, когда российские военные наиболее сильны. Сейчас эти силы значительно ослаблены.

Кроме того, российские военкоры также заявляют, что российская военная группировка в Беларуси слишком мала, чтобы угрожать Киеву.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о риске повторного наступления с территории Беларуси, но целью врагов будет не Киев.

Также мы писали, что Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО С-300.

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