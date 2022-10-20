ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО, - "Гаюн"

Новость на русском →
Білорусь, Четвер 20 жовтня 2022 17:50
Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО, - "Гаюн" Фото: Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

В Білорусі зафіксували рух колони зенітних ракетних комплексів С-300, яка прямує у бік кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".

Сьогодні вдалося зафіксувати рух колони Збройних сил Білорусі, яка прямує з Мінська у напрямок кордону з Україною. До складу колони входить наступна техніка:

  • автобус МАЗ-256;
  • 7 тентових МАЗів (з причепами Кунг);
  • низьковисотний виявник (НПО) 76Н6;
  • командний пункт 5Н63С;
  • пускова ЗРК С-300 (без контейнерів);
  • 4 ЗРК С-300 (з контейнерами).

Також повідомляється, що за останній тиждень відбувається ротація ЗС РБ вздовж усього кордону з Україною.

"Це переміщення може бути пов'язане з ротацією військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося відео ешелону з військовою технікою, що прямує з Білорусі у бік РФ. Можливо, режим Лукашенка передає Росії зняті зі зберігання танки.

Раніше ми писали, що Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Поки що там тривають тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ.

Також стало відомо, що у Білорусі розпочали ремонтні роботи залізниці, оскільки країна готується приймати військові ешелони з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Війна в Україні
NEWS
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
У Генштабі заявляють про ризик повторного наступу з Білорусі, але ціль не Київ
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде