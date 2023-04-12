UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи хочуть білоруси розміщення російської "ядерки" в країні: опитування

Фото: білоруси відповіли, чи підтримують розміщення російської ядерної зброї в Білорусі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Більша частина громадян Білорусі проти встановлення російської ядерної зброї на території їх країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Chatham House.

Нагадаємо, раніше посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що ядерну зброю в Білорусі буде розміщено біля кордонів із Польщею.

До цього глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Невдовзі Білорусь вирішила не розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьЯдерна зброяВійна Росії проти України