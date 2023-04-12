Чи хочуть білоруси розміщення російської "ядерки" в країні: опитування

Більша частина громадян Білорусі проти встановлення російської ядерної зброї на території їх країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Chatham House.
Нагадаємо, раніше посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що ядерну зброю в Білорусі буде розміщено біля кордонів із Польщею.
До цього глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Невдовзі Білорусь вирішила не розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею.
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