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Хотят ли белорусы размещение российской "ядерки" в стране: опрос

Фото: белорусы ответили, поддерживают ли размещение российского ядерного оружия в Беларуси (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Большинство граждан Беларуси против установления российского ядерного оружия на территории их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Chatham House.

Напомним, ранее посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявлял, что ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границ с Польшей.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Вскоре Беларусь решила не размещать ядерное оружие на границе с Польшей.

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