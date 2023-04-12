Хотят ли белорусы размещение российской "ядерки" в стране: опрос









Напомним, ранее посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявлял, что ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границ с Польшей.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Вскоре Беларусь решила не размещать ядерное оружие на границе с Польшей.

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