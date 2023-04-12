Чи хочуть білоруси розміщення російської "ядерки" в країні: опитування

Більша частина громадян Білорусі проти встановлення російської ядерної зброї на території їх країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Chatham House.

Аналітичний центр Chatham House опитав білорусів щодо того, як вони ставляться до війни в Україні, союзу з Росією та розміщення ядерної зброї на території нашої країни. Згідно з результатами, у березні 2023 року майже половина учасників опитування не підтримують дії російської армії, але приблизно стільки ж вважають, що Росія у війні переможе.

"Опитування проведено за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI), що на практиці означає, що вибірка була обмежена до користувачів інтернету", - повідомили в центрі.

37% жителів Білорусі дізнаються новини із державних ЗМІ

Щоб розділити білорусів за медіаспоживанням, дослідники запитали, як часто вони отримують новини з різних джерел. Вдалося виділити чотири групи:

аудиторія і державних, і недержавних медіа - 26%;

аудиторія недержавних медіа - 18%;

аудиторія державних медіа - 37%;

ті, хто рідко дивиться обидва типи ЗМІ - 19%.

Порівняно з попереднім дослідженням, кількість білорусів, які отримують інформацію з державних медіа, зросла на 2% - з 35% до 37%.

Майже половина не підтримує дії російської армії

За рік війни більшість білорусів не змінили своєї позиції щодо дій російської армії. Майже половина - 44%, явно висловлює свою незгоду, а ще чверть не може відповісти на питання щодо ставлення до військових дій.

У всіх сегментах, крім аудиторії державних ЗМІ, противників дій російських військ більше, ніж прихильників. Серед тих, хто читає державні медіа, явно підтримують - 53%.

Білоруси стали ча стіше сумніватися у перемозі України

За результатами дослідження, серед опитаних поки що немає домінантної оцінки того, яка армія успішніша. Однак дії російських військ називаються ефективнішими частіше, ніж дії українських.

Неприйняття розміщення ядерної зброї та військового союзу з Росією

Дослідження показує, що у Білорусі зберігається неприйняття розміщення російської ядерної зброї на території країни. Позитивно дивляться на цю ідею лише 25% опитаних. Негативне ставлення переважає серед усіх медіасегментів, включаючи аудиторію державних ЗМІ.

Щодо інтеграції з Росією, то більшість, а саме 70% білорусів підтримують лише економічну інтеграцію з Росією - без політичної та військової. Варіант "входження до складу Росії" обрали лише 4% опитаних. Проти будь-яких союзів висловилися 17%.

Нагадаємо, раніше посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що ядерну зброю в Білорусі буде розміщено біля кордонів із Польщею.

До цього глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Невдовзі Білорусь вирішила не розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.