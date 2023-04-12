Хотят ли белорусы размещение российской "ядерки" в стране: опрос

Большинство граждан Беларуси против установления российского ядерного оружия на территории их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Chatham House.

Аналитический центр Chatham House опросил белорусов о том, как они относятся к войне в Украине, союзу с Россией и размещению ядерного оружия на территории нашей страны. Согласно результатам, в марте 2023 почти половина участников опроса не поддерживают действия российской армии, но примерно столько же считают, что Россия в войне победит.

"Опрос проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена пользователям интернета", - сообщили в центре.

37% жителей Беларуси узнают новости из государственных СМИ

Чтобы разделить белорусов по медиапотреблению, исследователи спросили, как часто они получают новости из разных источников. Удалось выделить четыре группы:

аудитория и государственных, и негосударственных медиа - 26%;

аудитория негосударственных медиа - 18%;

аудитория государственных медиа - 37%;

те, кто редко смотрит оба типа СМИ - 19%.

По сравнению с предыдущим исследованием количество белорусов, получающих информацию из государственных медиа, выросло на 2% - с 35% до 37%.

Почти половина не поддерживает действия русской армии

За год войны большинство белорусов не изменили своей позиции по действиям русской армии. Почти половина - 44%, явно выражает свое несогласие, а еще четверть не может ответить на вопрос по отношению к военным действиям.

Во всех сегментах, кроме аудитории государственных СМИ, противников действий российских войск больше, чем сторонников. Среди читающих государственные медиа явно поддерживают - 53%.

Белорусы стали чаще сомневаться в победе Украины

По результатам исследования, среди опрошенных пока нет доминантной оценки того, какая армия успешнее. Однако действия российских войск называются более эффективными чаще, чем действия украинских.

Неприятие размещения ядерного оружия и военного союза с Россией

Исследование показывает, что в Беларуси сохраняется неприятие размещения российского ядерного оружия на территории страны. Позитивно смотрят на эту идею только 25% опрошенных. Негативное отношение преобладает среди всех медиасегментов, включая аудиторию государственных СМИ.

Что касается интеграции с Россией, то большинство, а именно 70% белорусов, поддерживают только экономическую интеграцию с Россией - без политической и военной. Вариант "вхождения в состав России" выбрали всего 4% опрошенных. Против каких-либо союзов высказались 17%.

Напомним, ранее посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявлял, что ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границ с Польшей.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Вскоре Беларусь решила не размещать ядерное оружие на границе с Польшей.

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