Чи готують евакуацію з Куп'янська на тлі посилення російських обстрілів: відповідь Синєгубова

Українська влада готується до можливого проведення евакуації з Харківської області у зв'язку з посиленням обстрілів з боку російських окупантів. Проте така евакуація не буде обов'язковою для жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ми зараз дійсно будемо готувати ще одну хвилю інформаційну для людей щодо можливості провести евакуацію. Ця евакуація наразі не є обов'язковою, проте ми готові надати тимчасове місце для проживання, бо безпека наших громадян на першому місці", - сказав він.

За словами Синєгубова, загострюється ситуація з обстрілами Дворічної, Вовчанська та Куп'янська. Так, наразі розглядається можливість збереження медичного обладнання та передислокації певної частини місцевих лікарень, оскільки за наявними даними, ворог обирає собі як потенційні цілі виключно цивільні лікарні, де немає військових.

Нагадаємо, росіяни не дають українцям виїжджати з окупованих територій. Вони перетворили захоплені землі на в'язницю.

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно ворожий масований обстріл зірвав евакуацію родини з трьома дітьми з Вугледара.

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