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Люди під постійним вогнем. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію з Вугледара (відео)

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Вугледар, Середа 25 січня 2023 13:30
Люди під постійним вогнем. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію з Вугледара (відео) Фото: масований обстріл росіян зірвав евакуацію з Вугледара (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Черговий масований обстріл російських окупантів зірвав евакуацію родини з трьома дітьми з Вугледара Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Родина з трьома маленькими дітьми сьогодні мала бути вже у безпеці. За ними виїхали "Білі янголи". Проте дістатися адреси не вдалося", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що родина перебуває в укритті за 2 км від позицій росіян, під постійним вогнем. Вони нарешті погодилися виїхати заради дітей, але з самого ранку окупанти атакували Вугледар.

Незважаючи на хаотичні удари росіян, екіпаж поліції продовжив шлях та заїхав у палаюче місто. Поліцейські хотіли дочекатися моменту тиші, аби урятувати родину, але він так і не настав.

Наразі поліцейські відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде найменший шанс, - евакуювати сім'ю, не ризикуючи їхнім життям.

Правоохоронці закликають мешканців не відкладати евакуацію, адже є чимало прикладів, коли забрати людей із зони боїв навіть "янголам" вже не під силу.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники не дають українцям виїжджати з окупованих територій. Вони перетворили захоплені землі на в'язницю.

Так, росіяни досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись.

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Вугледар евакуація Донецька область
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