Люди під постійним вогнем. Масований обстріл росіян зірвав евакуацію з Вугледара (відео)
Черговий масований обстріл російських окупантів зірвав евакуацію родини з трьома дітьми з Вугледара Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"Родина з трьома маленькими дітьми сьогодні мала бути вже у безпеці. За ними виїхали "Білі янголи". Проте дістатися адреси не вдалося", - сказано у повідомленні.
Повідомляється, що родина перебуває в укритті за 2 км від позицій росіян, під постійним вогнем. Вони нарешті погодилися виїхати заради дітей, але з самого ранку окупанти атакували Вугледар.
Незважаючи на хаотичні удари росіян, екіпаж поліції продовжив шлях та заїхав у палаюче місто. Поліцейські хотіли дочекатися моменту тиші, аби урятувати родину, але він так і не настав.
Наразі поліцейські відстежують ситуацію, щоб, як тільки буде найменший шанс, - евакуювати сім'ю, не ризикуючи їхнім життям.
Правоохоронці закликають мешканців не відкладати евакуацію, адже є чимало прикладів, коли забрати людей із зони боїв навіть "янголам" вже не під силу.
Як повідомлялося раніше, російські загарбники не дають українцям виїжджати з окупованих територій. Вони перетворили захоплені землі на в'язницю.
Так, росіяни досі не відкрили дорогу, аби жителі окупованих територій Запорізької області могли евакуюватись.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.