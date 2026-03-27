Чи готує Трамп наземну операцію в Ірані? Bloomberg дізналося про "сигнали" від США

Позиція Держдепартаменту та Білого дому

За даними видання, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати здатні досягти своїх стратегічних цілей в Ірані без залучення наземних підрозділів.

Проте він підкреслив, що присутність військових розширює можливості для маневру президента.

"Ми можемо досягти всіх наших цілей без наземних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу дій та можливості адаптуватися до непередбачених обставин", - зазначив Рубіо.

У Білому домі додають, що розробка різних сценаріїв є обов’язком Пентагону, але Трамп наразі не має наміру розпочинати масштабну наземну операцію.

Водночас Тегеран попередили, що наслідки відмови від нової угоди будуть "сильнішими, ніж будь-коли раніше".

Військове посилення в регіоні

Останніми днями Міноборони США направило на Близький Схід близько 5000 морських піхотинців та 2000 десантників 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Хоча ці кроки спровокували чутки про підготовку до захоплення іранських нафтових хабів або ядерних об'єктів, аналітики зауважують, що для повноцінного вторгнення знадобилося б значно більше сил.

Для порівняння, під час війни 2003 року до Іраку увійшли понад 150 000 американських військовослужбовців. Нинішня стратегія США більше націлена на швидке вирішення конфлікту - за словами Рубіо, "війна закінчиться за тижні, а не за місяці".

Ситуація навколо Ормузької протоки

Ключовим питанням залишається відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка є життєво важливою для світової торгівлі нафтою.

Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо розблокування водного шляху, пригрозивши в іншому разі ударами по енергетичній інфраструктурі країни.

Держсекретар США вже провів зустрічі з представниками G7 у Франції, щоб залучити підтримку європейських союзників у питанні безпеки протоки.